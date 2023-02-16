Sebastian Mai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Mai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Mai kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Mai ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Mai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Mai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Mai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Mai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Mai 10 Aralık 1993 tarihinde Dresden şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Mai Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMG GmbH yapmaktadır. Sebastian Mai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Mai'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Mai Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sebastian_mai/

Sebastian Maiboyu ve yaşı kaç

Sebastian Mai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Mai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Mai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Mai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında D. Dresden U19

1 Temmuz 2012 yılında Dyn. Dresden II

1 Temmuz 2013 yılında Chemnitz II

1 Temmuz 2014 yılında FSV Zwickau

1 Temmuz 2016 yılında Pr. Münster

1 Temmuz 2018 yılında Hallescher FC

18 Temmuz 2020 yılında Dresden

1 Temmuz 2022 yılında MSV Duisburg

Sebastian Mai kimdir

Sebastian Mai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Mai şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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Sebastian Mai nereli

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