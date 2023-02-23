Sebastian Mailat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Mailat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Mailat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Mailat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Mailat 12 Aralık 1997 tarihinde Timişoara şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Arpad Mailat şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Mailat Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REOL Football Management yapmaktadır. Sebastian Mailat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Mailat'nin FC Botosani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Mailat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Mailat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Mailat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Mailat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Poli Tim. U19

1 Temmuz 2016 yılında ACS Poli

12 Kasım 2017 yılında CFR Cluj

6 Ocak 2019 yılında Gaz Metan

30 Haziran 2019 yılında CFR Cluj

15 Ocak 2020 yılında U Cluj

10 Ağustos 2020 yılında CFR Cluj

25 Ağustos 2020 yılında FC Voluntari

30 Haziran 2021 yılında CFR Cluj

4 Ocak 2022 yılında FC Botosani

Sebastian Mailat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Mailat şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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