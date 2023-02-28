Sebastian Maldonado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Maldonado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Maldonado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sebastian Maldonado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sebastian Maldonado 7 Mayıs 2000 tarihinde Luque şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Maldonado Leiva şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sebastian Maldonado Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Maldonado, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sportivo Luqueño U23 futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Sebastian Maldonado'nin Sportivo Luqueño U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sebastian Maldonado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sebastian Maldonado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sebastian Maldonado şuan Sportivo Luqueño U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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