Sebastian Malinowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Malinowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Malinowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Malinowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Malinowski 8 Haziran 1998 tarihinde Freudenstadt şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Almanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sebastian Michael Malinowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Malinowski Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LITCHI AG yapmaktadır. Sebastian Malinowski, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Malinowski'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Malinowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Malinowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Malinowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Malinowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Basel U17

1 Temmuz 2015 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2016 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2018 yılında FC Chiasso

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

14 Aralık 2020 yılında FC Chiasso

1 Temmuz 2021 yılında FC Wil 1900

Sebastian Malinowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Malinowski şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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