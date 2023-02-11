Sebastian Mayorga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Mayorga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Mayorga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Mayorga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Mayorga 2 Şubat 1990 tarihinde Chilecito şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sebastián Lorenzo Nicolás Mayorga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Mayorga Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Mayorga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Estudiantes (Buenos Aires) futbol takımında oynamaktadır. CA Estudiantes (Buenos Aires) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Mayorga'nin CA Estudiantes (Buenos Aires) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Mayorga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Mayorga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Mayorga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Mayorga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Racing Club

1 Temmuz 2011 yılında Acassuso CF

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2015 yılında Defensores (VR)

1 Ocak 2016 yılında Dep. Español

29 Temmuz 2018 yılında Club Flandria

1 Ağu 2019 yılında Ind. Rivadavia

1 Ocak 2022 yılında Estudiantes BA

Sebastian Mayorga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Mayorga şuan CA Estudiantes (Buenos Aires) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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