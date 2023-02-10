Sebastian Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Meza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Meza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Meza

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Meza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Meza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Meza 14 Mart 2000 tarihinde Oberá şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sebastián Tomás Meza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Meza Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gustavo Lescovich yapmaktadır. Sebastian Meza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 30 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Meza'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Mezaboyu ve yaşı kaç

Sebastian Meza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Meza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Meza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Meza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Huracán II

1 Temmuz 2021 yılında Huracán

30 Mayıs 2022 yılında Sarmiento Junin

30 Haziran 2023 yılında Huracán

Sebastian Meza kimdir

Sebastian Meza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Meza şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sebastian Meza nereli

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