Sebastian Micu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Micu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Micu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Micu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Micu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Micu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Micu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Micu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Micu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Micu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Micu 19 Mayıs 2001 tarihinde Jimbolia şehrinde doğmuştur.  Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Micu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Micu'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Micu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Micu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Micu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Micu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında CSM Resita

30 Haziran 2022 yılında FC Rapid 1923

1 Ağustos 2022 yılında FC Brasov-SR

25 Ocak 2023 yılında FC Arges

30 Haziran 2023 yılında FC Brasov-SR

Sebastian Micu kimdir

Sebastian Micu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Micu şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sebastian Micu nereli

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