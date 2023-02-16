Sebastian Mielitz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Mielitz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Mielitz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Mielitz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Mielitz 18 Temmuz 1989 tarihinde Zehdenick şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Mielitz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Acorado Sports GmbH yapmaktadır. Sebastian Mielitz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Mielitz'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Mielitz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Mielitz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sebastian Mielitz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Mielitz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1999 yılında Löwenberg Alt.

1 Temmuz 2000 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2002 yılında Neuruppin Alt.

1 Temmuz 2003 yılında E. Cottbus Alt.

1 Temmuz 2004 yılında E. Cottbus U17

1 Temmuz 2005 yılında W. Bremen U17

1 Temmuz 2006 yılında W. Bremen U19

1 Temmuz 2008 yılında W. Bremen

1 Temmuz 2014 yılında Freiburg

1 Temmuz 2015 yılında Greuther Fürth

1 Temmuz 2017 yılında SönderjyskE

15 Temmuz 2020 yılında Viktoria Köln

31 Ocak 2022 yılında FC Helsingör

1 Temmuz 2022 yılında VfB Oldenburg

Sebastian Mielitz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Mielitz şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sebastian Mielitz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TSG Fortuna 21 Grüneberg (1996-1999), Löwenberger SV (1999-2000), SG Eintracht Oranienburg (2000-2002), MSV 1919 Neuruppin (2002-2003), FC Energie Cottbus (2003-2005), SV Werder Bremen (2005-2008)

Almanya U20 takımında 21 numaralı formasıyla 12 Ekim 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.