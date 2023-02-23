Sebastian Milewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Milewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Milewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Milewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Milewski 30 Nisan 1998 tarihinde Mława şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Milewski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Milewski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Milewski'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Milewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Milewski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Milewski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Milewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Legionovia U19

1 Temmuz 2014 yılında Legionovia II

1 Şubat 2015 yılında Legionovia

26 Ocak 2017 yılında Z. Sosnowiec

1 Temmuz 2019 yılında Piast Gliwice

1 Temmuz 2021 yılında Arka Gdynia

Sebastian Milewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Milewski şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Sebastian Milewski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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