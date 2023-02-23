Sebastian Moroz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Moroz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Moroz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Moroz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Moroz 4 Nisan 1998 tarihinde Satu Mare şehrinde doğmuştur. 1,8 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Moroz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Moroz'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Moroz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Moroz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Moroz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Moroz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Luceafarul

7 Temmuz 2019 yılında National Sebis

1 Temmuz 2020 yılında O. Secuiesc

26 Temmuz 2021 yılında Astra Giurgiu

28 Ocak 2022 yılında Petrolul

15 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Sebastian Moroz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Moroz şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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