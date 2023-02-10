Sebastian Moyano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Moyano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Moyano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Moyano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Moyano 26 Ağu 1990 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sebastián Emanuel Moyano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Moyano Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Sebastian Moyano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sebastian Moyano'nin Club Atlético Unión ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Moyano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Moyano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Moyano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Moyano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Godoy Cruz

26 Temmuz 2017 yılında Aldosivi

27 Temmuz 2018 yılında Gimnasia

1 Temmuz 2019 yılında CA Unión

Sebastian Moyano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Moyano şuan Club Atlético Unión takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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