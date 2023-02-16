Sebastian Mrowca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Mrowca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Mrowca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Mrowca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Mrowca 16 Ocak 1994 tarihinde Rosenheim şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Mrowca Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Haspel Sportconsulting yapmaktadır. Sebastian Mrowca, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Sebastian Mrowca'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Mrowca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Mrowca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Mrowca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Mrowca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2010 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2011 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2013 yılında Energie Cottbus

1 Temmuz 2014 yılında Wehen Wiesbaden

Sebastian Mrowca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Mrowca şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sebastian Mrowca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Bayern München

Polonya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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