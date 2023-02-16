Sebastian Muller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Muller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Muller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Muller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Muller 23 Ocak 2001 tarihinde Schwalmstadt şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Muller Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports360 GmbH yapmaktadır. Sebastian Muller, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Muller'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Muller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Muller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Muller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Muller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında SV Alsfeld Jgd.

1 Ocak 2013 yılında Wieseck Alt.

1 Temmuz 2016 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2018 yılında 1.FC Köln U19

9 Ocak 2020 yılında Bielefeld

1 Şubat 2021 yılında Osnabrück

30 Haziran 2021 yılında Bielefeld

4 Ağu 2021 yılında E. Braunschweig

30 Haziran 2022 yılında Bielefeld

1 Temmuz 2022 yılında Hallescher FC

30 Haziran 2023 yılında Bielefeld

Sebastian Muller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Muller şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sebastian Muller Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

1.FC Schwalmstadt (2009-2012), SV 06 Alsfeld (6/2012-12/2012), TSG Wieseck (1/2013-2016), 1.FC Köln (2016-1/2020)

Almanya U20 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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