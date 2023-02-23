Sebastian Musiolik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Musiolik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Musiolik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Musiolik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Musiolik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Musiolik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Musiolik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Musiolik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Musiolik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Musiolik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Musiolik 19 Mayıs 1996 tarihinde Knurów şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Karol Musiolik şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Musiolik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Sebastian Musiolik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Sebastian Musiolik'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Musiolik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Musiolik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Musiolik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Musiolik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2013 yılında ROW Rybnik

1 Temmuz 2015 yılında Piast Gliwice

12 Şubat 2016 yılında ROW Rybnik

30 Haziran 2016 yılında Piast Gliwice

9 Ocak 2017 yılında ROW Rybnik

30 Haziran 2017 yılında Piast Gliwice

14 Temmuz 2017 yılında ROW Rybnik

1 Temmuz 2018 yılında Rakow

1 Ekim 2020 yılında Pordenone

30 Haziran 2021 yılında Rakow

Sebastian Musiolik kimdir

Sebastian Musiolik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Musiolik şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Piast Leszczyny, Górnik Czerwionka, RKP Rybnik, Energetyk ROW Rybnik

Sebastian Musiolik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U20 takımında 4 numaralı formasıyla 16 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 28 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sebastian Musiolik nereli

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