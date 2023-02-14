Sebastian Nanasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Nanasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Nanasi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Nanasi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Nanasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Nanasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Nanasi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Nanasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Nanasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Nanasi 16 Mayıs 2002 tarihinde Kristianstad şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsveç,Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Nanasi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Sebastian Nanasi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 1 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Sebastian Nanasi'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Nanasiboyu ve yaşı kaç

Sebastian Nanasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Nanasi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Nanasi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Nanasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Kristianstad FC

12 Ağu 2018 yılında Malmö U19

1 Haziran 2020 yılında Malmö FF

2 Haziran 2020 yılında Varbergs BoIS

30 Kasım 2020 yılında Malmö FF

20 Temmuz 2022 yılında Kalmar FF

30 Kasım 2022 yılında Malmö FF

Sebastian Nanasi kimdir

Sebastian Nanasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Nanasi şuan Malmö FF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Viby IF, Kristianstad FC (-2018), Malmö FF (2018-2021)

Sebastian Nanasi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 18 numaralı formasıyla 9 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 9 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 18 numaralı formasıyla 18 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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Sebastian Nanasi nereli

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