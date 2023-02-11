Sebastian Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Navarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Navarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Navarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Navarro 24 Şubat 1988 tarihinde El Bolsón şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sebastián Darío Navarro şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Navarro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Sebastian Navarro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 9 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Sebastian Navarro'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Navarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Navarro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sebastian Navarro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Navarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Platense

1 Temmuz 2010 yılında CA Talleres

1 Temmuz 2011 yılında Ferro

30 Haziran 2012 yılında CA Talleres

21 Temmuz 2012 yılında Argentinos Jrs.

30 Haziran 2013 yılında CA Talleres

1 Ocak 2014 yılında Aldosivi

30 Haziran 2014 yılında CA Talleres

23 Temmuz 2014 yılında Ferro

10 Şubat 2015 yılında San Martín (SJ)

31 Aralık 2015 yılında Ferro

15 Ağu 2016 yılında San Martín (SJ)

31 Ocak 2017 yılında Ferro

2 Şubat 2017 yılında Aldosivi

30 Haziran 2017 yılında Ferro

16 Eylül 2017 yılında Tristan Suarez

1 Temmuz 2018 yılında Instituto AC

23 Temmuz 2019 yılında All Boys

9 Eylül 2020 yılında Ind. Rivadavia

Sebastian Navarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Navarro şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.