Sebastian Nebyla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Nebyla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Nebyla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Nebyla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Nebyla 25 Ocak 2002 tarihinde Gütersloh şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Nebyla Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Sebastian Nebyla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 4 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Sebastian Nebyla'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Nebyla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Nebyla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Nebyla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Nebyla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında West Ham U18

4 Ağustos 2020 yılında Dunajska Streda

Sebastian Nebyla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Nebyla şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sebastian Nebyla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lokomotíva Trnava (2009 - 2012)Spartak Trnava (2012 - 2018)West Ham United (2018 - 2020)

Slovakya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Slovakya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Slovakya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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