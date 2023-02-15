Sebastian Nilsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Nilsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Nilsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Nilsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Nilsson 1 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Nilsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Nilsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalmar FF futbol takımında oynamaktadır. Kalmar FF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Nilsson'nin Kalmar FF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Nilsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Nilsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Sebastian Nilsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Nilsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Kalmar FF Jgd.

1 Ocak 2019 yılında Kalmar FF U17

1 Ocak 2020 yılında Kalmar U19

8 Ocak 2023 yılında Kalmar FF

Sebastian Nilsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Nilsson şuan Kalmar FF takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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