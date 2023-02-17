Sebastian Norlov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Norlov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Norlov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Norlov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Norlov 9 Şubat 2002 tarihinde Næstved şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Nørløv Andersen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Norlov Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Norlov, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyköbing FC futbol takımında oynamaktadır. Nyköbing FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Norlov'nin Nyköbing FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Norlov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Norlov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Norlov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Norlov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Naestved BK U19

1 Ağu 2020 yılında NFC U19

1 Temmuz 2021 yılında Nyköbing FC

Sebastian Norlov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Norlov şuan Nyköbing FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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