Sebastian Ohlsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Ohlsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Ohlsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Ohlsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Ohlsson 26 Mayıs 1993 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Ohlsson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simul Management yapmaktadır. Sebastian Ohlsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Göteborg futbol takımında oynamaktadır. IFK Göteborg takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Ohlsson'nin IFK Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Ohlsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Ohlsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Ohlsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Ohlsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2013 yılında Örgryte

8 Ocak 2013 yılında IFK Göteborg

30 Kasım 2013 yılında IFK Göteborg

8 Ocak 2014 yılında Örgryte

8 Ocak 2017 yılında IFK Göteborg

30 Ağu 2019 yılında St. Pauli

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2023 yılında IFK Göteborg

Sebastian Ohlsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Ohlsson şuan IFK Göteborg takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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