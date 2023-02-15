Sebastian Ohlsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Ohlsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Ohlsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Ohlsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Ohlsson 31 Aralık 1992 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Ohlsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Thomas Andersson yapmaktadır. Sebastian Ohlsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Degerfors IF futbol takımında oynamaktadır. Degerfors IF takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sebastian Ohlsson'nin Degerfors IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Ohlsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Ohlsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Ohlsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Ohlsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Häcken

1 Ocak 2016 yılında Degerfors

1 Ocak 2018 yılında Trelleborg

1 Ocak 2020 yılında Degerfors

Sebastian Ohlsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Ohlsson şuan Degerfors IF takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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