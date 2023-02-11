Sebastian Olivarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Olivarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Olivarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Olivarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Olivarez 15 Mayıs 1992 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leandro Sebastián Olivares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Olivarez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Sebastian Olivarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Olivarez'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Olivarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Olivarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Olivarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Olivarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Godoy Cruz II

1 Temmuz 2014 yılında Godoy Cruz

6 Temmuz 2018 yılında Belgrano

1 Ocak 2019 yılında Godoy Cruz

1 Ocak 2019 yılında Ferro

7 Ocak 2022 yılında CA Güemes

Sebastian Olivarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Olivarez şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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