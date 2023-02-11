Sebastian Olivarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Olivarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Olivarez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Olivarez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Sebastian Olivarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Olivarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Olivarez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Olivarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Olivarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Olivarez 15 Mayıs 1992 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leandro Sebastián Olivares şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Olivarez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Sebastian Olivarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Olivarez'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Olivarezboyu ve yaşı kaç

Sebastian Olivarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Olivarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Olivarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Olivarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Godoy Cruz II

1 Temmuz 2014 yılında Godoy Cruz

6 Temmuz 2018 yılında Belgrano

1 Ocak 2019 yılında Godoy Cruz

1 Ocak 2019 yılında Ferro

7 Ocak 2022 yılında CA Güemes

Sebastian Olivarez kimdir

Sebastian Olivarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Olivarez şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sebastian Olivarez nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Jose Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Mendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Mendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mateo Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mateo Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Axel Oyola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Oyola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Axel Oyola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Oyola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lisardo Do Campo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lisardo Do Campo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lisardo Do Campo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lisardo Do Campo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Hatay'da ekiplerin üzerine moloz yığınları düştü! O anlar an ve an kaydedildi!
Hatay'da ekiplerin üzerine moloz yığınları düştü! O anlar an ve an kaydedildi!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Gürcistan'da korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Gürcistan'da korkutan deprem!
"Mehmetçik Haluk Levent can kurtardı" Kurtarmaya da devam ediyor!
"Mehmetçik Haluk Levent can kurtardı" Kurtarmaya da devam ediyor!
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?