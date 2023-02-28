Sebastian Olmedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Olmedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Olmedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Olmedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Olmedo 21 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Olmedo Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Olmedo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Osvaldo Daniel Campo yapmaktadır. Sebastian Olmedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Olmedo'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Olmedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Olmedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Olmedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Olmedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Atletico Tembetary

30 Haziran 2022 yılında Sol de América

1 Ocak 2023 yılında Luqueño

Sebastian Olmedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Olmedo şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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