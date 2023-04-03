Sebastian Otoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Otoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Otoa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Otoa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Otoa 13 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Otoa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Otoa'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Otoa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Otoa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Otoa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Otoa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında RB Altyapı

1 Temmuz 2021 yılında Roskilde U19

1 Ağustos 2021 yılında Aalborg BK U19

Sebastian Otoa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Otoa şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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