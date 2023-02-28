Sebastian Parraguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Parraguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Parraguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Parraguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Parraguez 17 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Alexander Parraguez Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Parraguez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Parraguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına - tarihinde katılmıştır. Sebastian Parraguez'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Parraguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Parraguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Parraguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Parraguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Parraguez şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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