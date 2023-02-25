Sebastian Pasquali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Pasquali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Pasquali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Pasquali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Pasquali 7 Kasım 1999 tarihinde Wangaratta şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avustralya,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Pasquali Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Pasquali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sebastian Pasquali'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Pasquali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Pasquali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Pasquali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Pasquali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Melbourne U21

1 Ekim 2016 yılında Melbourne

1 Ocak 2017 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2018 yılında Ajax U21

1 Temmuz 2019 yılında Western United

Sebastian Pasquali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Pasquali şuan Western United FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sebastian Pasquali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wangaratta City FC (-2014), FFV NTC (2014-2015), Melbourne Victory (2015-2017), Ajax (2017-2018)

Avustralya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 19 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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