Sebastian Penco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Penco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Penco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Penco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Penco 22 Eylül 1983 tarihinde Morón şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sebastián Ariel Penco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Penco Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Penco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Penco'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Penco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sebapencosp9/

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Sebastian Penco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Penco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Penco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Penco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Racing Club

1 Temmuz 2005 yılında Nueva Chicago

1 Ocak 2006 yılında Dep. Español

1 Temmuz 2006 yılında Almagro

1 Ocak 2007 yılında Almirante Brown

1 Ocak 2008 yılında Skoda Xanthi

1 Ocak 2009 yılında CD Everton

1 Temmuz 2009 yılında San Martín (SJ)

15 Temmuz 2013 yılında Independiente

1 Ocak 2015 yılında Once Caldas

10 Ocak 2016 yılında Aldosivi

1 Temmuz 2017 yılında San Luis

1 Ocak 2018 yılında Murciélagos

1 Temmuz 2018 yılında Almirante Brown

1 Ocak 2019 yılında Sarmiento Junin

10 Temmuz 2019 yılında Sport Boys

1 Ocak 2022 yılında San Martín (SJ)

Sebastian Penco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Penco şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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