Sebastian Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Pereira 14 Ocak 1999 tarihinde Viña del Mar şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Ernesto Pereira Arredondo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Pereira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Sebastian Pereira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Pereira'nin Audax Italiano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CD Everton

28 Haziran 2022 yılında La Calera

31 Aralık 2022 yılında CD Everton

19 Ocak 2023 yılında Audax Italiano

Sebastian Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Pereira şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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