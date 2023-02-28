Sebastian Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Perez 2 Aralık 1990 tarihinde Viña del Mar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Andrés Pérez Kirby şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Perez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Sebastian Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Perez'nin Unión Española ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2010 yılında Melipilla

30 Haziran 2010 yılında CD Everton

1 Ocak 2012 yılında CD Puerto Montt

30 Nisan 2014 yılında CD Everton

1 Temmuz 2014 yılında CD Puerto Montt

30 Haziran 2016 yılında CD Everton

1 Ocak 2018 yılında Palestino

1 Ocak 2019 yılında CD Iquique

2 Mart 2021 yılında U. Católica

1 Ocak 2023 yılında Unión Española

Sebastian Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Perez şuan Unión Española takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Sebastian Perez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 1 numaralı formasıyla 9 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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