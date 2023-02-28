Sebastian Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Perez 3 Nisan 1999 tarihinde Linares şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Ignacio Pérez Catalán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Perez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Perez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD San Marcos de Arica futbol takımında oynamaktadır. CD San Marcos de Arica takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Perez'nin CD San Marcos de Arica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Rangers Talca

31 Aralık 2018 yılında Catolica U19

15 Ocak 2019 yılında Ñublense

23 Şubat 2021 yılında Magallanes CF

31 Aralık 2021 yılında Ñublense

2 Temmuz 2022 yılında CD SM (Arica)

31 Aralık 2023 yılında Ñublense

Sebastian Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Perez şuan CD San Marcos de Arica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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