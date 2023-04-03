Sebastian Pino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Pino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Pino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sebastian Pino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sebastian Pino 28 Ocak 2003 tarihinde Vitacura şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Şili,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Andrés Pino Elfeld şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sebastian Pino Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rc Sport Management yapmaktadır. Sebastian Pino, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Deportivo Alavés B futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés B takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Pino'nin Deportivo Alavés B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Sebastian Pino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sebastian Pino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Ocak 2023 yılında Depor. Alavés B
Sebastian Pino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sebastian Pino şuan Deportivo Alavés B takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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