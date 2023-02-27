Sebastian Piriz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Piriz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Piriz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Piriz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Piriz 4 Mart 1990 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Gerardo Píriz Ribas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Piriz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Piriz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Piriz'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Piriz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Piriz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sebastian Piriz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Piriz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Danubio FC

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

12 Aralık 2012 yılında Peñarol

14 Ocak 2016 yılında Tigre

15 Temmuz 2016 yılında Al-Shabab

21 Ekim 2016 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2017 yılında CS Emelec

5 Ocak 2018 yılında Liverpool FC

16 Ağustos 2018 yılında Panionios

9 Ocak 2019 yılında River Plate

15 Nisan 2021 yılında Defensor

18 Şubat 2022 yılında CA Atenas

15 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

21 Aralık 2022 yılında Sanat Naft

Sebastian Piriz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Piriz şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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