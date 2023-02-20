Sebastian Pliszka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Pliszka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Pliszka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Pliszka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Pliszka 31 Mart 2004 tarihinde Newington, Connecticut şehrinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri,Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Pliszka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 14 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Pliszka'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Pliszka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Pliszka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Pliszka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Pliszka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Mart 2022 yılında Hartford

Sebastian Pliszka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Pliszka şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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