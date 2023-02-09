Sebastian Prediger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Prediger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Prediger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Prediger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Prediger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Prediger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Prediger

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Prediger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Prediger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Prediger 4 Eylül 1986 tarihinde Crespo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Sebastián Prediger şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Prediger Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sebastian Prediger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre takımına 10 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Sebastian Prediger'nin Club Atlético Tigre ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Prediger Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sebaprediger5/

Sebastian Predigerboyu ve yaşı kaç

Sebastian Prediger Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Prediger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Prediger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Prediger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında CA Colón

1 Temmuz 2004 yılında Atlético Uruguay

30 Haziran 2005 yılında CA Colón

1 Ocak 2007 yılında Millonarios

1 Ekim 2007 yılında CA Colón

1 Temmuz 2009 yılında FC Porto

1 Ocak 2010 yılında Boca Juniors

30 Haziran 2010 yılında FC Porto

1 Ağu 2010 yılında Cruzeiro

1 Aralık 2010 yılında FC Porto

1 Ocak 2011 yılında CA Colón

1 Aralık 2011 yılında FC Porto

1 Ocak 2012 yılında CA Colón

4 Ocak 2014 yılında FC Baniyas

1 Temmuz 2014 yılında Estudiantes

10 Şubat 2015 yılında Belgrano

1 Temmuz 2016 yılında Newell's

30 Haziran 2017 yılında Belgrano

7 Ağu 2017 yılında San Martín (T)

10 Ocak 2018 yılında Tigre

Sebastian Prediger kimdir

Sebastian Prediger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Prediger şuan Club Atlético Tigre takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Sebastian Prediger nereli

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