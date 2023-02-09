Sebastian Prieto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Prieto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Prieto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Prieto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Prieto 9 Nisan 1993 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Prieto Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Prieto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre takımına 20 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Sebastian Prieto'nin Club Atlético Tigre ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Prieto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Prieto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Prieto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Prieto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Talleres RE

1 Temmuz 2017 yılında UAI Urquiza

1 Temmuz 2018 yılında CA Temperley

20 Temmuz 2020 yılında Tigre

Sebastian Prieto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Prieto şuan Club Atlético Tigre takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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