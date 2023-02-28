Sebastian Quintana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Quintana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Quintana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Quintana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Quintana 6 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Sebastián Quintana Herrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Quintana Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Quintana, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Quintana'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Quintana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Quintana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Quintana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Quintana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Olimpia

Sebastian Quintana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Quintana şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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