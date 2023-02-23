Sebastian Racz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Racz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Racz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Racz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Racz 19 Temmuz 2006 tarihinde Brașov şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Racz Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına - tarihinde katılmıştır. Sebastian Racz'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Racz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Racz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Racz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Racz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Racz şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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