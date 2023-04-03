Sebastian Radu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Radu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sebastian Radu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Radu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.