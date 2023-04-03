Sebastian Radu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Radu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Radu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sebastian Radu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sebastian Radu 12 Eylül 2005 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sebastian Radu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Sebastian Radu'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sebastian Radu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sebastian Radu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sebastian Radu şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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