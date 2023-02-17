Sebastian Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Ramirez 4 Eylül 2000 tarihinde San Pedro (Paraná) şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Francisco Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Ramirez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Ramirez'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Huracán

15 Ocak 2022 yılında San Martín (SJ)

31 Aralık 2022 yılında Huracán

1 Ocak 2023 yılında CA Alvarado

31 Aralık 2023 yılında Huracán

Sebastian Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Ramirez şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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