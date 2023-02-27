Sebastian Rincon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Rincon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Rincon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Rincon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Rincon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Rincon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Rincon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Rincon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Rincon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Rincon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Rincon 14 Ocak 1994 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Rincón Lucumí şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Rincon Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Silvio Villalba (SPV) yapmaktadır. Sebastian Rincon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Rincon'nin FK Panevezys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Rincon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/srincon14

http://www.instagram.com/srincon19/

http://www.facebook.com/sebastian.rincon.79025

Sebastian Rincon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Rincon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Rincon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Rincon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2011 yılında CA Atenas

17 Nisan 2012 yılında Portland

31 Aralık 2013 yılında CA Atenas

1 Ocak 2014 yılında Tigre

14 Temmuz 2017 yılında Vit. Guimarães

10 Temmuz 2019 yılında Aldosivi

30 Haziran 2020 yılında Vit. Guimarães

1 Temmuz 2020 yılında Guimarães B

9 Şubat 2021 yılında Sarmiento Junin

9 Temmuz 2021 yılında Huracán

6 Şubat 2022 yılında Barracas C.

7 Ocak 2023 yılında Panevezys

Sebastian Rincon kimdir

Sebastian Rincon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Rincon şuan FK Panevezys takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Sebastian Rincon nereli

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