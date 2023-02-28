Sebastian Saez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Saez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Saez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Saez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Saez 24 Ocak 1985 tarihinde Santiago del Estero şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Sebastián Sáez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Saez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTWAY yapmaktadır. Sebastian Saez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton futbol takımında oynamaktadır. CD Everton takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Saez'nin CD Everton ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Saez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Saez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sebastian Saez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Saez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Tiro Federal II

1 Temmuz 2006 yılında Tiro Federal

1 Temmuz 2007 yılında Central Córdoba

1 Temmuz 2011 yılında CA Talleres

1 Temmuz 2012 yılında Audax Italiano

23 Ağustos 2013 yılında Al-Wakrah SC

2 Ağustos 2016 yılında Emirates Club

1 Temmuz 2018 yılında U. Católica

13 Ocak 2020 yılında La Calera

1 Ocak 2023 yılında CD Everton

Sebastian Saez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Saez şuan CD Everton takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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