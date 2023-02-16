Sebastian Saftig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Saftig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Saftig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Saftig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Saftig 5 Şubat 2002 tarihinde Andernach şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Saftig Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Sebastian Saftig, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Saftig'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Saftig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Saftig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Saftig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Saftig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında K'lautern U17

1 Temmuz 2019 yılında K'lautern U19

1 Temmuz 2020 yılında Elversberg U19

1 Temmuz 2021 yılında SV Elversberg

Sebastian Saftig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Saftig şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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