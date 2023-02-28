Sebastian Sanabria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Sanabria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sebastian Sanabria kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Sanabria ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.