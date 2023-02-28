Sebastian Sanabria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Sanabria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Sanabria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sebastian Sanabria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sebastian Sanabria 5 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sebastian Sanabria Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Sanabria'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sebastian Sanabria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sebastian Sanabria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Trinidense
Sebastian Sanabria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sebastian Sanabria şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.
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