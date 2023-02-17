Sebastian Santin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Santin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Santin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Santin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Santin 15 Haziran 1994 tarihinde Bregenz şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Santin Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini alpha3 GmbH yapmaktadır. Sebastian Santin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dornbirn futbol takımında oynamaktadır. FC Dornbirn takımına 11 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Santin'nin FC Dornbirn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Santin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Santin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Santin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Santin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Hard

1 Temmuz 2017 yılında WSG Wattens

30 Haziran 2018 yılında FC Hard

1 Temmuz 2018 yılında WSG Wattens

18 Ağu 2020 yılında FC Vaduz

11 Ağu 2021 yılında FC Dornbirn

Sebastian Santin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Santin şuan FC Dornbirn takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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