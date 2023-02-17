Sebastian Schuller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Schuller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Schuller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Schuller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Schuller 4 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Markus Schuller şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Schuller Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Schuller, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Schuller'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Schuller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Schuller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Schuller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Schuller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2019 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2020 yılında St. Pölten U18

1 Temmuz 2022 yılında SKU Amstetten

Sebastian Schuller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Schuller şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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