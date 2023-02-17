Sebastian Sebulonsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Sebulonsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Sebulonsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Sebulonsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Sebulonsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Sebulonsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Sebulonsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Sebulonsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Sebulonsen 27 Ocak 2000 tarihinde Stavanger şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Søraas Sebulonsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Sebulonsen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Sebastian Sebulonsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Sebulonsen'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Sebulonsenboyu ve yaşı kaç

Sebastian Sebulonsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Sebulonsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Sebulonsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Sebulonsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Sola FK

13 Ocak 2020 yılında Viking FK

12 Mayıs 2021 yılında Mjøndalen

10 Haziran 2021 yılında Viking FK

14 Temmuz 2022 yılında Bröndby IF

Sebastian Sebulonsen kimdir

Sebastian Sebulonsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Sebulonsen şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sola FK

Sebastian Sebulonsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 2 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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Sebastian Sebulonsen nereli

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