Sebastian Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Silva 16 Temmuz 1991 tarihinde Puente Alto şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Ignacio Silva Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Silva Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sebastian Silva'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Audax Italiano

1 Ocak 2013 yılında San Luis

30 Haziran 2013 yılında Audax Italiano

1 Temmuz 2017 yılında Iberia

1 Ocak 2018 yılında Coquimbo Unido

1 Ocak 2020 yılında Cobresal

Sebastian Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Silva şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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