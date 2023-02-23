Sebastian Sobolewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Sobolewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Sobolewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Sobolewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Sobolewski 24 Şubat 2005 tarihinde Wrocław şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Sobolewski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Sobolewski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Sebastian Sobolewski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chojniczanka Chojnice futbol takımında oynamaktadır. Chojniczanka Chojnice takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Sobolewski'nin Chojniczanka Chojnice ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Sobolewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Sobolewski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Sobolewski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Sobolewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Nisan 2021 yılında Sl. Wroclaw II

27 Temmuz 2021 yılında Chojniczanka

Sebastian Sobolewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Sobolewski şuan Chojniczanka Chojnice takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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