Sebastian Sosa Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Sosa Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Sosa Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Sosa Sanchez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Sosa Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Sosa Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Sosa Sanchez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Sosa Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Sosa Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Sosa Sanchez 13 Mart 1994 tarihinde Melo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Sosa Sanchez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Sosa Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Sosa Sanchez'nin CA Banfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Sosa Sanchezboyu ve yaşı kaç

Sebastian Sosa Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Sosa Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Sosa Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Sosa Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Cerro Largo

29 Ağu 2012 yılında Palermo U19

31 Ocak 2013 yılında Central

31 Aralık 2013 yılında Palermo U19

18 Şubat 2014 yılında FK Senica

30 Haziran 2014 yılında Palermo

31 Ağu 2014 yılında Empoli

1 Eylül 2014 yılında KF Vllaznia

13 Ocak 2015 yılında Empoli

14 Ocak 2015 yılında FC Lugano

15 Ocak 2015 yılında KF Vllaznia

4 Ocak 2016 yılında FC Lugano

31 Ocak 2016 yılında Nacional

19 Ocak 2017 yılında Boston River

29 Ağu 2017 yılında Nacional

31 Ağu 2017 yılında Juv. Unida (G)

30 Haziran 2018 yılında Nacional

6 Temmuz 2018 yılında Quilmes

11 Ekim 2018 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2019 yılında Cerro Largo

1 Temmuz 2019 yılında Atlante

1 Temmuz 2020 yılında Querétaro FC

12 Şubat 2021 yılında Patronato

1 Ocak 2022 yılında Boston River

20 Ocak 2022 yılında Vélez Sarsfield

28 Haziran 2022 yılında CD Everton

31 Aralık 2022 yılında Vélez Sarsfield

23 Ocak 2023 yılında Banfield

Sebastian Sosa Sanchez kimdir

Sebastian Sosa Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Sosa Sanchez şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Melo Wanderers, Cerro Largo FC (-2011)

Sebastian Sosa Sanchez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sebastian Sosa Sanchez nereli

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