Sebastian Sosa Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Sosa Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Sosa Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sebastian Sosa Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sebastian Sosa Sanchez 13 Mart 1994 tarihinde Melo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sebastian Sosa Sanchez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Sosa Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Sosa Sanchez'nin CA Banfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Sebastian Sosa Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?
Sebastian Sosa Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.
Sebastian Sosa Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Sebastian Sosa Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2011 yılında Cerro Largo
29 Ağu 2012 yılında Palermo U19
31 Ocak 2013 yılında Central
31 Aralık 2013 yılında Palermo U19
18 Şubat 2014 yılında FK Senica
30 Haziran 2014 yılında Palermo
31 Ağu 2014 yılında Empoli
1 Eylül 2014 yılında KF Vllaznia
13 Ocak 2015 yılında Empoli
14 Ocak 2015 yılında FC Lugano
15 Ocak 2015 yılında KF Vllaznia
4 Ocak 2016 yılında FC Lugano
31 Ocak 2016 yılında Nacional
19 Ocak 2017 yılında Boston River
29 Ağu 2017 yılında Nacional
31 Ağu 2017 yılında Juv. Unida (G)
30 Haziran 2018 yılında Nacional
6 Temmuz 2018 yılında Quilmes
11 Ekim 2018 yılında Kulüpsüz
31 Ocak 2019 yılında Cerro Largo
1 Temmuz 2019 yılında Atlante
1 Temmuz 2020 yılında Querétaro FC
12 Şubat 2021 yılında Patronato
1 Ocak 2022 yılında Boston River
20 Ocak 2022 yılında Vélez Sarsfield
28 Haziran 2022 yılında CD Everton
31 Aralık 2022 yılında Vélez Sarsfield
23 Ocak 2023 yılında Banfield
Sebastian Sosa Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sebastian Sosa Sanchez şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Melo Wanderers, Cerro Largo FC (-2011)
Sebastian Sosa Sanchez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Uruguay U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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