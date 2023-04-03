Sebastian Stahlfest kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Stahlfest Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Stahlfest adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Stahlfest Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Stahlfest 17 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Stahlfest Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Stahlfest, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Stahlfest'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Stahlfest Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Stahlfest isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Stahlfest Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Stahlfest futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2021 yılında Aalborg BK U19

Sebastian Stahlfest Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Stahlfest şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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